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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مُقيدة بجداول النقابة

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

قال النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن سارة خليفة المتهمة في قضية الإتجار بالمخدرات ليست إعلامية  لأنها غير مقيدة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.

وأضاف الدكتور  طارق سعده أنه وفقا للقانون وتحديدا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصت أن : الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين وعليه فإن ساره خليفه هي منتحلة صفة إعلامية وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا بالحبس وفقا للمادة ٨٨ من قانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ .

وقال نقيب الإعلاميين لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات وهو ملف منتحلي صفة إعلامي والكيانات الوهمية وقطعنا فيه شوطا كبيرا وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات .

ويهيب نقيب الإعلاميين بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطا إعلاميا بها بالمخالفة للقانون
وأن الوسيلة التي تقترف هذا ، تعاقب وفقا للمادة ٨٩ من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.

ساره خليفه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قضية الإتجار بالمخدرات طارق سعدة نقيب الإعلاميين

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