موعد الحجز وأماكن الطرح والمساحات المتاحة بشقق الإسكان 2025 .. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن بين هذه الوحدات سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال “صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري”.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن إعلان "سكن لكل المصريين 7" يتضمن مرحلتين من الطرح.

المرحلة الأولي سكن لكل المصريين 7

الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز.

يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وأكد الوزير أن أولوية حجز الوحدات السكنية في هذا الطرح ستكون للعملاء من فئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم في حينه، حيث سيتاح لهم فترة قبل باقي العملاء للدخول على الموقع الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية.

أماكن طرح المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين 7

أما عن المدن والمحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها، فقد أوضح المهندس شريف الشربيني أن المدن الجديدة هي حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا - تل وردة)، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

الإسكان اجتماعي

أما الطرح الثاني فقد أعلن وزير الإسكان أنه يتضمن طرح 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، علماً بأن هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5 " فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم.

مكان شقق الإسكان الاجتماعي

علماً بأن هذا الطرح سوف يشهد وحدات في مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة، واﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة، وذلك بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

التمويل العقاري ل سكن لكل المصريين 7

وفي ذات السياق، أفادت مى عبدالحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى.

أما فئة منخفضي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

وسيتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بالكراسة) من خلال موقع إليكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة لكافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف يتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

مشروع ديارنا

تستمر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تلقى طلبات الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمشروع ديارنا بـ 15 مدينة، وذلك من خلال التقديم عبر موقع بنك التعمير والاسكان.

المشروع بكل مدينة عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدد(10686) وحدة سكنية بمدن (حدائق اكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة) بمساحات تتراوح من 104م2 إلي154م.

وحددت الوزارة وفقا لما جاء في كراسة الشروط ان مقدمة الحجز في هذه الوحدات 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الف جنيه رسوم لا تسترد.

كراسة الشروط

أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم التخطيط والبدء في تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة.

ويتضمن المشروع نموذجي عمارات A ) و (B وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على ( 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (153)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

( عمارات النموذج B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة “بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر”.

والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse) ) بدور الرووف بمساحة "(145)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (95)م2 ، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".