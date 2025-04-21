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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع تاجر ملابس بطلق ناري وإصابة آخر بحفل زفاف في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية أثناء حفل زفاف، حيث لقي تاجر ملابس مصرعه، وأُصيب آخر بطلق ناري، بعد مشاجرة مسلحة نشبت أمام كوافير سيدات، بسبب خلافات قديمة بين أطراف الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول كل من:

" جلال ح. ع. خ 25 عامًا، تاجر ملابس مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى، محمد ف. م. ج 27 عامًا، تاجر ملابس، مصابًا بطلق ناري أعلى الإلية من الناحية اليسرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طهطا العام متأثرًا بإصابته".

وبسؤال المصاب الأول، أفاد بأنه أثناء تواجدهما أمام أحد الكوافيرات بدائرة القسم للمشاركة في حفل زفاف نجل عمومتهما، المدعو محمد ع. خ. ح، 27 عامًا، تاجر مفروشات.

قام شخصان أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، بالتشاجر مع نجل عمومتهما، وأثناء ذلك خرجت عدة طلقات من السلاح الناري، أصابتهما.

واتهم نجل عمومتهما المدعو محمد ع. خ. ح، المدعو سيد ع. ف. خ، وآخر، بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك لخلافات مالية سابقة بينهم في مجال تجارة المفروشات.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:" حسن خ. ا. ا 29 عامًا عامل مقيم بمركز ساقلته، حسن ع. ر. ع 36 عامًا عامل، مقيم بمركز ساقلتة، محمد ض. ح. م 35 عامًا سائق، مقيم بقسم ثان سوهاج".

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، لقيام نجل عمومة المجني عليهما بمعاكسة كريمة عم المتهم الأول.

مما أثار حفيظته، وحال علمهم بتواجده أمام الكوافير، استقلوا سيارة ملاكي مملوكة للمتهم الثالث، وتوجهوا لمكان الواقعة.

وعند وصولهم، قاموا بالتعدي عليه بالضرب دون إصابته، بينما أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأصاب المجني عليهما، مما أدى إلى وفاة أحدهما.

وبإرشاد المتهم الثاني، تم ضبط السلاح المستخدم. وبإعادة مناقشة المدعو محمد ع. خ. ح، أيد ما ورد وأوضح أنه اتهم المدعو سيد ع. ف. خ، ظنًا منه بضلوعه في الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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