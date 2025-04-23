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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: وكيل الأوقاف يُفاجئ أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء بهذا الطلب.. وهذه أسباب عدم وجود إصابات بكورونا في سانت كاترين وقت الجائحة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
محمد حليم قنديل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

امتثالًا لأمر الله.. وكيل الأوقاف يفاجئ أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء بهذا الطلب

طلب الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، من الإعلامي أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء بخلع الحذاء خلال تواجدهم في الوادي المقدس وذلك استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى.

علاء مرسي: وفاة سليمان عيد صدمة .. مع ثورة حب عجيبة

نعي الفنان علاء مرسي، الفنان سليمان عيد، قائلا: “وفاة سليمان كانت بمثابة صدمة كبيرة، ولكن بها ثورة حب عجيبة جدا”.

الدومنيكاني: الكاردينال خوان أنطونيو الفلبيني الأقرب لخلافة فرنسيس

كشف الأب جون جبرائيل الدومنيكاني، المتخصص في اللاهوت العقيدي، عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الراحل، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق عملية انتخاب البابا الجديد في السادس من مايو المقبل، عقب انتهاء فترة الحداد التي تستمر تسعة أيام بعد مراسم الجنازة.

المتحدث باسم وزارة الأوقاف: المساجد لها دور كبير في خدمة المجتمع

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، إن مفهوم الحرية هو مفهوم أصيل فى الإسلام، مشيرا إلى أن الأئمة الذين أستمعوا اليوم لحديث الرئيس السيسي تدربوا جيدا واعين بهذا المعني.

محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على المواطنين في سانت كاترين وهوية المكان

كشف اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن معركة الجيل الحالي في سيناء هي التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحفاظ على المواطنين في سانت كاترين وهوية المكان.

بسمة وهبة عن حياة المشاهير: الناس بتشوف الصورة الحلوة.. ومش شايفين وجع الكواليس

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه دينا غبور سيدة الأعمال وهي تتحدث عن المتاعب الصحية التي مرت في صغرها طوال 19 سنة.

أسباب عدم وجود إصابات بكورونا في سانت كاترين وقت الجائحة.. فيديو

أكد الشيخ جميل عطية أحد مشايخ سانت كاترين، أن ربنا أوحى لسانت كاترين أن يبنى فيها الدير نظرًا للبركة والمكانة المميزة، موضحا أن مشروع التجلي الأعظم يساهم في تطوير حياة الأهالي بالمدينة.

بعد تحذيرات صندوق النقد من رسوم ترامب.. لميس الحديدي: ياترى هيعمل فيهم إيه؟

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يُعد أول تقرير يُصدر بعد فرض الرسوم الحمائية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يرى الصندوق أنها قد تُحدث "صدمة" للاقتصاد العالمي.

أحمد موسى: سانت كاترين بها مطار يستقبل 600 راكب في الساعة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديم حلقة اليوم من جبل التجلي في سانت كاترين، إن هناك تطوير هائل يحدث فى سانت كاترين على كافة الأصعدة والمجالات.

استشهد 10 أبطال.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تدمير مصر لقاعدة صواريخ بحرب الاستنزاف

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل عملية عسكرية سرية وخطيرة وقعت في قلب جبال سانت كاترين، ضمن بطولات حرب الاستنزاف، بتكليف من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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