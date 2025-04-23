المصري يستقر على رحيل بوجلبان بنهاية الموسم.. ومؤمن سليمان والرمادي في الصورة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة النادي المصري البورسعيدي اتفقت على رحيل المدرب التونسي أنيس بوجلبان عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر بالنادي المصري أكد أن إدارة النادي بعد الخروج من الكونفدرالية وكأس العاصمة قررت رحيل المدرب عقب نهاية الموسم".

وأضاف: "مؤمن سليمان أبرز المرشحين لتولي تدريب المصري خلفًا لأنيس بوجلبان مع بداية الموسم الجديد".

واختتم: "أيمن الرمادي أيضًا أحد المرشحين على طاولة مجلس إدارة النادي لخلافة بوجلبان، وسيحسم المجلس الملف عقب نهاية الموسم مباشرة".