وزير الأمن الإيراني: لدينا وثائق نووية إسرائيلية سرية تعزز قدراتنا الهجومية

قال وزير الأمن الإيراني، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده حصلت على آلاف الوثائق الحساسة التي تكشف تفاصيل مشروعات ومنشآت الاحتلال النووية، معتبرًا أن هذه الوثائق تمثل "تعزيزًا كبيرًا" لقدرات إيران الهجومية.

اندلاع نيران هائلة في السوق القديم لمدينة بندر عباس جنوب إيران واشنطن وباريس تتفقان على التزام مشترك لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان: إيران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم

نقل آمن للوثائق إلى داخل إيران

وأكد الوزير الإيراني أن نقل الوثائق تم "بشكل آمن" إلى داخل البلاد، دون الكشف عن تفاصيل العملية، مشيرًا إلى أن العملية تُمثّل نجاحًا كبيرًا لجهاز الاستخبارات الإيراني.

ما حصل يتجاوز مجرد الحصول على وثائق

وشدد وزير الأمن على أن العملية لا يمكن اختزالها بمجرد الاستحواذ على آلاف الوثائق، بل تُعدّ "حدثًا استخباراتيًا كبيرًا جدًا" له أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب المعلوماتي.