نجمة التيك توك نارا سميث حامل بطفلها الرابع

أعلنت نجمة تيك توك نارا سميث، البالغة من العمر 23 عامًا، أنها حامل بطفلها الرابع من زوجها عارض الأزياء والموديل الشهير لاكي بلو سميث، وذلك بعد أقل من عام من تأكيدهما أنهما “انتهيا تمامًا” من فكرة إنجاب المزيد من الأطفال.

الزوجان شاركا الخبر في منشور مشترك عبر حسابهما على إنستجرام أمس الأحد، وكتبا: “مفاجأتنا الصغيرة .. الطفل الرابع في الطريق”، مع فيديو حميمي يظهر فيه الاثنان وسط الطبيعة بينما تبدو بطن نارا المنتفخة بوضوح، على أنغام أغنية “Where Roses Bloom” للمغنية تيسا.





اشتهرت نارا بمحتواها على تيك توك، حيث تقوم بإعداد وصفات طعام وحلويات من الصفر بطريقة بسيطة وأنيقة، جعلتها محبوبة من ملايين المتابعين حول العالم.

تزوج الثنائي في فبراير 2020، وأنجبا خلال السنوات الماضية ثلاث أطفال: رامبل هاني، وسليم إيزي، وويمزي لو التي وُلدت في عام 2024. كما أن لاكي أب أيضًا لابنته غرافيتي من علاقة سابقة مع العارضة ستورمي بري.





الخبر جاء صادمًا للبعض، خاصة أن نارا صرّحت في مقابلة مع مجلة GQ في أغسطس 2024:

“بعد ويمزي، انتهينا تمامًا. وجود أطفال صغار هو أفضل وسيلة منع حمل طبيعية، لأنهم لا يتوقفون عن الحركة!”

وأضاف لاكي حينها: “نشعر أننا لن نكون أبوين جيدين إذا أضفنا المزيد.”



يُذكر أن الزوجين كانا يحلمان سابقًا بإنجاب ستة أطفال، ويبدو أن هذا الحلم بدأ يعود تدريجيًا للحياة.



