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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خطيب داكوتا جونسون السابق يدعمها بعد الانفصال

داكوتا جونسون
داكوتا جونسون
شروق سلامة

أثبت المغني العالمي كريس مارتن أن الحب الحقيقي لا يختفي بسهولة، حتى بعد الانفصال.

في حفله الغنائي مع فرقة Coldplay يوم الجمعة 6 يونيو في لاس فيغاس، فاجأ مارتن الجمهور بلفتة جميلة تجاه حبيبته السابقة داكوتا جونسون، بعد يومين فقط من تأكيد انفصالهما الذي أنهى علاقة استمرت قرابة 8 سنوات.


في نهاية الحفل، قال مارتن أمام الآلاف من الحاضرين: “شكرًا لكم جميعًا! كونوا لطفاء مع بعضكم البعض! ولا تنسوا تروحوا تشوفوا فيلم داكوتا الجديد Materialists!”

تصريحه هذا أثار تفاعلًا واسعًا على تيك توك، حيث شاركت إحدى الحاضرات الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة، وسط إشادات كبيرة بموقفه الناضج والداعم.

فيلم Materialists من بطولة داكوتا جونسون (35 عامًا)، ويُعرض لأول مرة في 13 يونيو، وتلعب فيه دور خبيرة علاقات في نيويورك تعيش صراعًا بين حب جديد (يؤديه بيدرو باسكال) وعلاقتها السابقة الفوضوية (مع كريس إيفانز).


 


رجوع للعلاقة؟

رغم أن مصدرًا أكد لمجلة PEOPLE أن الانفصال هذه المرة يبدو “نهائيًا”، إلا أن العلاقة الودية بين النجمين لا تزال واضحة.

ففي مايو الماضي، التُقطت لهما صورًا معًا في ماليبو، وبعدها شوهد الثنائي وهما يمسكان بأيدي بعضهما في جولة الفرقة بالهند في يناير.


بل وأكثر من ذلك، تؤكد مصادر أن مارتن كان قد تقدم لداكوتا منذ سنوات، إلا أن الزواج لم يكن أولوية لهما في خضم انشغالاتهما المهنية.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الصداقة التي نشأت بين غوينيث بالترو، الزوجة السابقة لمارتن، وداكوتا، ستستمر هي الأخرى. فقد أفادت مصادر أن غوينيث “تنوي الحفاظ على تلك العلاقة الوثيقة” مع جونسون رغم الانفصال.


 

Coldplay لاس فيغاس كريس مارتن داكوتا جونسون

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