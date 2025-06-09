بحضور الأنبا أرساني .. تفاصيل المؤتمر السنوي لشباب هولندا | صور

نظمت إيبارشية هولندا مؤتمرها السنوي لشباب الكنيسة من ١٥ إلى ٢٣ عامًا، وشارك فيه ٢٥٠ شابًا وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.

علاقة أعمق مع الله

افتتح المؤتمر نيافة الأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية، بكلمة أبوية شجعت الشباب على التمسك بإيمانهم والسعي نحو علاقة أعمق مع الله. وتضمن محاضرات وجلسات روحية مقسمة بحسب الفئات العمرية، بما يناسب اهتمامات وتحديات كل مرحلة.

ركزت المحاضرات الموجهة للشباب من عمر ١٥ إلى ١٨ عامًا على موضوع “كيف أعرف مشيئة الله في حياتي”، فيما تناولت المحاضرات الخاصة بالفئة من ١٩ إلى ٢٣ عامًا معنى النجاح من منظور مسيحي، مما أتاح للمشاركين فرصة للتأمل في القيم الإيمانية وربطها بواقعهم اليومي.

أيام ملؤها النقاش، الصلاة، والتعارف بين أبناء الكنيسة، في مؤتمر يسعى لترسيخ المبادئ الروحية وتعميق الإيمان في قلوب شباب المستقبل. في ظل حرص الكنيسة على رعاية شبابها فكريُا وروحيُا.