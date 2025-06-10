جوارديولا: ما يحدث في غزة يمزق قلبي.. وربما نكون نحن القادمين

عبّر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن حزنه العميق وصدمته مما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من 600 يوم، من عمليات قتل وتدمير طالت الأبرياء والبنية التحتية والمرافق الحيوية، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الجرائم لم يعد مقبولًا.

جاءت تصريحات جوارديولا المؤثرة خلال منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، حيث قال: "أشعر بالفزع تجاه ما يتعرض له الأطفال في غزة. هذا الأمر يؤلمني بشدة، ويؤثر فيّ على المستوى الإنساني."

وأضاف: "ما نراه في غزة، وفي السودان، وأوكرانيا، يبعث على القلق العميق. آلاف الأطفال الأبرياء يُقتلون، وأسر كاملة تُباد، في ظل مشاهد لا يمكن لأي إنسان أن يتجاهلها."

وتابع: "الألم الذي نشاهده في غزة يُصيب الجسد كله. ربما نظن أن الأمر لا يعنينا، وأن ما يحدث بعيد عنا، لكن علينا أن ندرك أننا قد نكون التاليين، قد يكون طفلك هو التالي، ضحية لقنبلة أو مستشفى لم تعد مستشفى."

وأكد جوارديولا أهمية اتخاذ موقف أخلاقي وعدم الاستسلام لفكرة أن الفرد لا يمتلك تأثيرًا، قائلاً: "يُقال لنا إن تأثيرنا ضئيل، لكن القوة الحقيقية لا تكمن في السلاح، بل في اتخاذ الموقف الصحيح والرفض الصريح للصمت حين يكون الصوت ضرورة إنسانية."

وختم: “منذ بدء الحصار على غزة، أنظر إلى أطفالي وأنا أشعر بالرعب. لا أعيش في غزة، ولكن أتصور كل طفل يُقتل هناك وكأنه طفلي. وهذا يملأني بالخوف والغضب".