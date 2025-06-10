أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مواطن روسي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في أماكن مزدحمة في إقليم كراسنودار بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.

وذكر الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، أن الأمن الأوكراني جند المعتقل للحصول على معلومات حول تحركات سفن أسطول البحر الأسود.

وقال أيضا: “أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستخدم بشكل متزايد تطبيقي تليجرام وواتساب للمراسلة لتوريط المواطنين في أعمال تخريبية واستخباراتية”.

كما اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا حاول تسليم مخططات مطار سوخومي إلى مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي.

وأشار إلى أن عملية مشتركة بين جهازي الأمن الفيدرالي الروسي وأمن الدولة الأبخازي أدت لاعتقال المواطن الروسي الذي حاول تسليم معلومات عن مطار سوخومي إلى كييف.