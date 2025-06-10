أمام محطة القطار الكهربائي.. إصابة 10 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بدر| صور

أصيب نحو 10 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بدر بالقرب من محطة القطار الكهربائي السريع بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق بدر بالقرب من محطة القطار الكهربائي السريع.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق وإصابة 10 جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.