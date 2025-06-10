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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصدر صوت او اهتزاز بالمحرك .. أعراض تلف سير الكاتينة ؟

أعراض تلف سير الكاتينة
أعراض تلف سير الكاتينة
إبراهيم القادري

سير الكاتينة أو سير التوقيت يعتبر جزء أساسي في المحرك، ويساهم بشكل كبير في عملية التشغيل السلس للمحرك، بالاضافة إلى ان سير الكاتينة مسؤول عن تنسيق حركة المكابس والصمامات.

أعراض تلف سير الكاتينة

ويضمن سير الكاتينة التوقيت الدقيق لفتح وإغلاق الصمامات من أجل الحفاظ على كفاءة المحرك ويمنع تصادم المكابس مع الصمامات.

أهمية سير الكاتينة في المحرك

يضمن سير الكاتينة التوقيت الدقيق لفتح وإغلاق الصمامات، مما يتيح للمحرك العمل بكفاءة ويسر، ويمنع تصادم المكابس بالصمامات، وعند تلف أو قطع سير الكاتينة تحدث تصادمات بين المكابس والصمامات، مما يؤدي إلى تلف كبير في المحرك.

أعراض تلف سير الكاتينة

ويعمل سير الكاتينة على الحفاظ على كفاءة المحرك من خلال توجيه الحركة الدورانية من العمود المرفقي إلى عمود الكامات، ويساعد على تجنب مشاكل ميكانيكية أخرى في المحرك، مثل التآكل المبكر للمكونات أو الضوضاء غير الطبيعي .

أعراض تلف سير الكاتينة

سماع صوت خبط من المحرك

قد تسمع صوت طحن أو خبط غير طبيعي من المحرك، خاصةً عند تشغيل السيارة أو القيادة .

صعوبة في تشغيل السيارة

قد تواجه صعوبة في تشغيل السيارة أو قد لا تعمل على الإطلاق.

أعراض تلف سير الكاتينة

ضعف في أداء المحرك

قد تشعر عند قيادة السيارة بانها أصبحت أضعف ولا تسير كما كانت عليه من قبل .

اهتزاز المحرك

قد يهتز المحرك بشكل غير طبيعي في حالة تلف سير الكاتينة

تسرب الزيت

قد تلاحظ وجود زيت يخرج من حول غطاء سير الكاتينة في حالة تعرضه للتلف .

أعراض تلف سير الكاتينة

مصباح المحرك

يضيء مصباح المحرك على لوحة القيادة في حالة حدوث عطل بـ سير الكاتينة، مما قد يشير إلى وجود مشكلة في المحرك.

تآكل أو تشققات في السير

عند فحص السير بصريًا، قد تلاحظ تآكل ملحوظ أو تشققات أو تقطعات فيه، وفي هذه الحالة يجب تغيره علي الفور .

فقدان طاقة في الملحقات

إذا كانت ملحقات السيارة مثل المولد أو مضخة المياه لا تعمل بكفاءة قد يكون ذلك بسبب انزلاق أو تلف السير.

صوت غير طبيعي

قد تسمع صوت غير طبيعي قادم من منطقة المحرك، خاصةً عند تشغيل المحرك أو تغيير السرعة.

أعراض تلف سير الكاتينة

صعوبة في تشغيل المحرك

قد تواجه صعوبة في تشغيل المحرك أو قد يموت المحرك بشكل مفاجئ.

فقدان قوة المحرك

قد تشعر بفقدان في قوة المحرك أو تسارع بطيء، وذلك يحدث نتيجة حدوث عطل بـ سير الكاتينة .

تسرب السوائل

قد تلاحظ تسرب سوائل من منطقة المحرك، مثل ماء التبريد أو الزيت في حالة تلف سير الكاتينة .

سير الكاتينة سير التوقيت حركة المكابس الصمامات أهمية سير الكاتينة أعراض تلف سير الكاتينة اهتزاز المحرك تسرب الزيت

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