تمتلك السيارات العديد من الأجزاء الهامة التي تقوم كل منها بدور وعمل منفصل عن الأخرى في حماية السائق والركاب، ومن ضمن تلك الأجزاء زجاج السيارة الذي يساهم في ضمان سلامة السائق والركاب أثناء القيادة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

أهمية زجاج السيارة

بالإضافة إلى أن زجاج السيارة يحمي من الحوادث والأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في توفير رؤية واضحة للطريق، ويقلل من الضجيج داخل السيارة ويوفر تجربة قيادة أكثر راحة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

الزجاج الأمامي يمنع السائق والركاب من الاندفاع خارج السيارة في حالة الاصطدام، كما أنه يساعد في تقليل الإصابات في حالة تعرض الزجاج للكسر، ويسمح للسائق برؤية واضحة للطريق دون عوائق، مما يحسن من رؤية السائق ويساعده على القيادة بسلامة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

ويمنع الزجاج دخول الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل السيارة، ويحمي السائق والركاب من تلف البشرة، ويساعد الزجاج أيضا في تقليل الضجيج القادم من الخارج، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة للسائق والركاب.

كما أن زجاج السيارات المزود بتقنية العزل الحراري يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة داخل السيارة، مما يقلل من استهلاك الوقود.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك

فحص الفيوز

تأكد من أن الفيوز الخاص بالزجاج الكهربائي يعمل بشكل صحيح.

رفع الزجاج يدويًا

في بعض الحالات يمكن رفع الزجاج يدويًا عن طريق إمساك الزجاج بحرص والضغط عليه لأعلى أثناء تشغيل مفتاح النافذة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

فحص الرافعة الداخلية

إذا كان الزجاج مفصولًا عن الرافعة الداخلية يمكنك إصلاحه، وبالتالي يعود للعمل بشكل صحيح وسليم .

استبدال منظم النافذة

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استبدال المحرك أو منظم النافذة حتي تعمل بشكل جيد بدون أعطال .

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

تصليح زجاج السيارات بالليزر

يمكن أن يكون هذا الخيار مناسب لإصلاح الشروخ الصغيرة أو الحالات الطارئة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كـ حل أساسي

تأكد من إزالة أي عوائق قد تمنع حركة الزجاج

يجب ان تقوم بتنظيف مجاري الزجاج باستمرار حتي لا يعلق بها شيء يمكن بسببه ان يتعطل عمل الزجاج .

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

يجب الا يكون الزجاج متصدع

إذا كان الزجاج متصدع بشكل كبير فمن الأفضل استبداله بالكامل حتي لا تتعرض لأي حادث طارئ علي الطريق .