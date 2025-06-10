قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف
خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف
إبراهيم القادري

تمتلك السيارات العديد من الأجزاء الهامة التي تقوم كل منها بدور وعمل منفصل عن الأخرى في حماية السائق والركاب، ومن ضمن تلك الأجزاء زجاج السيارة الذي يساهم في ضمان سلامة السائق والركاب أثناء القيادة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

أهمية زجاج السيارة

بالإضافة إلى أن زجاج السيارة يحمي من الحوادث والأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في توفير رؤية واضحة للطريق، ويقلل من الضجيج داخل السيارة ويوفر تجربة قيادة أكثر راحة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

الزجاج الأمامي يمنع السائق والركاب من الاندفاع خارج السيارة في حالة الاصطدام، كما أنه يساعد في تقليل الإصابات في حالة تعرض الزجاج للكسر، ويسمح للسائق برؤية واضحة للطريق دون عوائق، مما يحسن من رؤية السائق ويساعده على القيادة بسلامة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

ويمنع الزجاج دخول الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل السيارة، ويحمي السائق والركاب من تلف البشرة، ويساعد الزجاج أيضا في تقليل الضجيج القادم من الخارج، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة للسائق والركاب.

كما أن زجاج السيارات المزود بتقنية العزل الحراري يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة داخل السيارة، مما يقلل من استهلاك الوقود.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك

فحص الفيوز

تأكد من أن الفيوز الخاص بالزجاج الكهربائي يعمل بشكل صحيح.

رفع الزجاج يدويًا

في بعض الحالات يمكن رفع الزجاج يدويًا عن طريق إمساك الزجاج بحرص والضغط عليه لأعلى أثناء تشغيل مفتاح النافذة.

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

فحص الرافعة الداخلية

إذا كان الزجاج مفصولًا عن الرافعة الداخلية يمكنك إصلاحه، وبالتالي يعود للعمل بشكل صحيح وسليم .

استبدال منظم النافذة

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استبدال المحرك أو منظم النافذة حتي تعمل بشكل جيد بدون أعطال .

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

تصليح زجاج السيارات بالليزر

يمكن أن يكون هذا الخيار مناسب لإصلاح الشروخ الصغيرة أو الحالات الطارئة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كـ حل أساسي

تأكد من إزالة أي عوائق قد تمنع حركة الزجاج

يجب ان تقوم بتنظيف مجاري الزجاج باستمرار حتي لا يعلق بها شيء يمكن بسببه ان يتعطل عمل الزجاج .

خطوات هامة لإصلاح زجاج سيارتك التالف

يجب الا يكون الزجاج متصدع

إذا كان الزجاج متصدع بشكل كبير فمن الأفضل استبداله بالكامل حتي لا تتعرض لأي حادث طارئ علي الطريق .

زجاج السيارة سلامة السائق أهمية زجاج السيارة الأشعة فوق البنفسجية درجة الحرارة داخل السيارة استهلاك الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد