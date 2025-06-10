لو باقية لحمة.. جربي طريقة عمل الكبسة السعودي

بعد انتهاء عيد الأضحى تتبقى لدى بعض الأسر كمية قليلة من اللحمة يمكن استغلالها فى صناعة طبق الكبسة الشهي لإسعاد أفراد الأسرة بالأكلة السعودية الشهيرة.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الكبسة باللحمة وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكارى مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكبسة

مكونات الكبسة باللحمة



½ كيلو لحمة بحد أقصى

2 كوب أرز بسمتي

زيت مخصص للطهى

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 كوب بصل أبيض جوليان

قرنفل سليم

حبهان سليم

فلفل أسود حب

ورق اللورا

أعواد قرفة

لومي

2 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب طماطم مبشورة

2 حبة فلفل حار

ماء ساخن

للوجه:

زبيب

بقدونس



طريقة عمل الكبسة باللحمة



ضعي السمنة فى حلة على النار وشوحي البصل والثوم فيها مع الملح والفلفل الأسود وضعي مكعبات اللحمة عليهم وقلبيهم جيدا.



عند تغير لون اللحمة ضيفي ماء وقرنفل وكمون وكركم وحبهان وأعواد قرفة وورق اللورا ولومي و اتركيها على النار حتى النضج.

أضيفي الأرز البسمتي و صلصة طماطم وطماطم مبشورة و وقلبي المكونات جيداً ثم غطى الحلة واتركيها على النار حتى تمام النضج.



سيحي السمنة فى طاسة على النار مع قليل من الزبيب ثم ضعي عليها الكبسة في طبق التقديم و زيني الوجه بالزبيب وقليل من البقدونس أو الفلفل الحار الأخضر “ حسب الرغبة” وبالهنا والشفا.