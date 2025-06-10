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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Vivo Y400 Pro هاتف متوسط بمواصفات قوية وشاشة منحنية فريدة

Vivo
Vivo

في سوق الهواتف المتوسطة المكتظ بإصدارات جديدة كل أسبوع، تواجه فرق العلاقات العامة صعوبة في إبراز منتجاتها لأكثر من يوم واحد.

 لكن هاتف Vivo Y400 Pro القادم يسعى للتميز من خلال ميزة تصميم فريدة، إذ يُشاع أنه سيأتي بأرفع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد (3D Curved) في فئته السعرية. ورغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن الجهاز بعد، إلا أن صورة تُظهر الجهة الخلفية للهاتف، إلى جانب مواصفاته الرئيسية، تم تسريبها مؤخرًا.

مواصفات متوسطة مدعومة بمعالج Dimensity 

من حيث المواصفات، فإن Vivo Y400 Pro ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة النموذجية. حيث يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300، ويضم إعدادًا مزدوجًا للكاميرا الخلفية يتكون من مستشعر رئيسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عزل خلفية (bokeh) بدقة 2 ميجابكسل.

 أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة عالية تبلغ 32 ميجابكسل، ما يجعلها مناسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

قدرات تصوير متقدمة تشمل تسجيل 4K للكاميرتين 

تؤكد Vivo أن كاميرا Y400 Pro ستدعم ميزات تصوير متعددة مثل البورتريه متعدد البعد البؤري (Multifocal Portrait) وتسجيل الفيديو بدقة 4K سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية.

 بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد النصوص AI Transcript Assist، وخدمة AI Superlink، ومساعد الملاحظات AI Note Assist، وميزة البحث باستخدام الدائرة عبر Google (Circle to Search)، وترجمة الشاشة الفورية AI Screen Translation، والترجمة المباشرة للمكالمات Vivo Live Call Translation، وميزة استخراج النصوص AI Live Text.

شاشة AMOLED ساطعة بقياس 6.77 بوصة 

واحدة من أبرز مواصفات Y400 Pro هي شاشته الكبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة، والتي تدعم سطوعًا فائقًا يصل إلى 4500 شمعة. وعلى الرغم من أن دقة الشاشة ومعدل التحديث لم يتم الكشف عنهما بعد، إلا أنها ستأتي بحواف منحنية، ما يضفي لمسة فاخرة على التصميم العام للجهاز.

بطارية ضخمة مع شحن سريع بقوة 90 واط 

يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة. 

كما سيأتي الجهاز مزودًا بمستشعر IR Blaster، ويوفر خيارين من حيث سعة التخزين: 8/128 جيجابايت و8/256 جيجابايت.

سمك رشيق بـ7.49 ملم وألوان جذابة لكن ليس الأنحف في فئته

تبلغ سماكة الهاتف 7.49 ملم، ما يجعله من أنحف الهواتف المتوسطة، لكن ليس الأنحف. فعلى سبيل المثال، يأتي هاتف Galaxy A56 من سامسونج بسماكة 7.4 ملم فقط، وهناك بعض الهواتف الأخرى في نفس الفئة أكثر نحافة.

 وسيتوفر Y400 Pro بثلاثة ألوان جذابة هي الذهبي والبنفسجي والأبيض، أما سعر الهاتف فلا يزال مجهولًا حتى الآن، لكنه من المتوقع أن يتموضع بشكل تنافسي ضمن الفئة المتوسطة المدفوعة بمزايا استثنائية في التصميم والشحن والكاميرا.

سامسونج Vivo Y400 Pro هاتف Vivo Y400 Pro

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