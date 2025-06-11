مختلف ولذيذ.. طريقة عمل كباب الدجاج في المنزل

كباب الدجاج من الوصفات المميزة واللذيذة، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات مميزة وسهلة .

إليكم طريقة تحضير كباب الدجاج في المنزل بالخطوات.

مكونات كباب الدجاج

صدور الدجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة زعتر مطحون

5 فصوص من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طماطم

طريقة تحضير كباب الدجاج بالخطوات

أنقعي الأسياخ الخشبية في الماء قبل استعمالها.

أنقعي الدجاج في خليط من عصير الليمون، والزيت، والثوم، والفلفل، والزعتر لمدة ساعة.

ضعي الدجاج المتبل مع الصلصة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج شبيهاً بالمعجون.

شكلي كباب الدجاج على الأسياخ، مع ترتيب هذه الأسياخ ووضعها للشواء .

قدمي كباب الدجاج مع الارز والبطاطس المحمرة .