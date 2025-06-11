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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد مناظرة الطب الشرعي.. التصريح بدفن جثمان النائب السابق عبد الحميد الشيخ

عبد الحميد الشيخ
عبد الحميد الشيخ
مروة فاضل

صرحت نيابة تلا في محافظة المنوفية بدفن جثمان الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة تلا والشهداء.

جاء ذلك عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي ومناظرة الجثمان عقب الإعلان عن وفاة النائب السابق أمس، الثلاثاء.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لمناظرته من الطب الشرعي ومعرفة سبب الوفاة.

وانتهت إجراءات الطب الشرعي من عملها ومناظرة الجثمان، وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأسرته.

وتقام صلاة الجنازة على النائب السابق من قرية كفر حمام التابعة لمركز تلا، مسقط رأس الدكتور عبد الحميد الشيخ، كما سيقام العزاء داخل قريته.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الدكتور عبد الحميد الشيخ بشكل مفاجئ وسط حالة من الصدمة بين الجميع، خاصة أبناء مركزي تلا والشهداء.

ويحظى النائب السابق بحب أبناء مركزه، حيث كان دائم التواجد بينهم حتى بعد خروجه من البرلمان في الدورة السابقة وكان يستعد لنزول الانتخابات المقبلة.

فيما تجري الاستعدادات لاستقبال الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة في قريته بمركز تلا.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية عبد الحميد الشيخ تلا

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