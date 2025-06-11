تحرير 6 محاضر تموينية ضد المخابز المخالفة بكفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بقيادة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تكثيف الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم، بالتعاون مع إدارة التموين، بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم، لضبط المخالفين والمتلاعبين بأوزان رغيف العيش، وكذلك التحقق من النظافة العامة لجميع المخابز.

وأسفرت الحملة التي قامت بأعمالها صباح اليوم، عن تحرير 6 محاضر متنوعة، لمخابز رغيف العيش المدعم المخالفة، بقرية متبول.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار هذه الحملات خلال الفترة القادمة، لضبط المخالفين، والمتلاعبين بأوزان رغيف العيش، وكذلك التأكد من صحة النظافة العامة للمخابز، والعاملين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإنذارهم بالغلق فيما يتعلق بمخالفات النظافة، ووزن الرغيف، وإجراءات الأمن الصناعي.

جاء ذلك بإشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية متبول، وحضور ميداني للدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، ومحمود أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية إدارة تموين مركز كفر الشيخ.