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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 135 حالة تعد على الأراضي واسترداد 2245 فدانا بالوادي الجديد

إزالة تعديات ارشيفيه
إزالة تعديات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ  قرارات إزالة لـ135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و5738 متر مباني خلال موجة الازالات التى تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة .
بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجه الـ26.

تأتي حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26 التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء، في إطار فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة.

وفي محافظة الوادي الجديد، التي تُعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، تكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة نظرًا لاتساع الرقعة الصحراوية ووجود فرص كبيرة للتوسع الزراعي والعمراني، وهو ما يتطلب رقابة دائمة لمنع العشوائية وضمان حسن استغلال الموارد.

وبدأت المحافظة منذ سنوات تنفيذ خطط تقنين جادة، تسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بتملك الأراضي مقابل سداد المستحقات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.

وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة، وضمان التنمية المستدامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والقانوني للتوسع العمراني والزراعي داخل المحافظة.

كما تسهم هذه الحملات في ردع المخالفين، وتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الأراضي بشكل منظم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعديات ارض الدولة

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