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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| وفاة أول حاج أثناء أداء فريضة الحج.. وإزالة 135 حالة تعد على الأراضي

الحاج إسماعيل قراعه
الحاج إسماعيل قراعه
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:


وفاة أول حاج من الوادي الجديد أثناء أداء فريضة الحج

توفي الحاج إسماعيل قراعه من مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أثناء أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة، وتم دفنه بمكه المكرمة.

وكان قد سافر الحاج إسماعيل قراعه ضمن بعثة حجاج وزارة التضامن من محافظة الوادى الجديد، والتقطت آخر صورة له وهو يودع أقاربه من أمام مبني مديرية الشئون الاجتماعية بمدينة الخارجة.

وودع اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، في السابع والعشرون من مايو الماضي فوج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة يرافقه محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وذلك من أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، حيث تم تسيير الأتوبيسات التي تقل الحجاج وسط أجواء من الدعاء والبهجة.

إزالة 135 حالة تعد على الأراضي واسترداد 2245 فدانا بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ  قرارات إزالة لـ135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و5738 متر مباني خلال موجة الازالات التى تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة .
بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجه الـ26.

تأتي حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26 التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء، في إطار فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة.

وفي محافظة الوادي الجديد، التي تُعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، تكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة نظرًا لاتساع الرقعة الصحراوية ووجود فرص كبيرة للتوسع الزراعي والعمراني، وهو ما يتطلب رقابة دائمة لمنع العشوائية وضمان حسن استغلال الموارد.

وبدأت المحافظة منذ سنوات تنفيذ خطط تقنين جادة، تسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بتملك الأراضي مقابل سداد المستحقات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.

وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة، وضمان التنمية المستدامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والقانوني للتوسع العمراني والزراعي داخل المحافظة.

كما تسهم هذه الحملات في ردع المخالفين، وتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الأراضي بشكل منظم.

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية حيث حصلت الطالبة مريم محمد منصور مسعود من معهد تنيدة الإعدادي فتيات على المركز الأول بمجموع 100%

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 220383 طالبًا وطالبة، حضر منهم 217724، وبلغ عدد الناجحين 189930 بنسبة 87.23%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 30453.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 196577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192052، وبلغ عدد الناجحين 147567 بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان 49009.

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينًا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حجاج فريضة الحج

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