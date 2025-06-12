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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع صغير غرقا فى ترعة بأسوان

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وإيداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل بترعة كوبري مقار، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

 وتبين أن الغريق طفل يدعي يوسف. م يبلغ من العمر 11 سنة، وقد لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق أثناء السباحة فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما تعرض 6 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الكيلو 30 على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث 

قامت مديرية أمن أسوان ، والإدارة العامة للمخدرات وقوات الأمن المركزى بحملة مكبرة بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تصفية ٥ عناصر إجرامية ، وضبط عنصريين آخرين ، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين فى الحملة بطلقات نارية وتم تقديم الخدمة العلاجية له بأحد المستشفيات. 

ونجحت الحملة أيضا فى ضبط أسلحة آلى ومتعدد وجرنوف ،كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الشامبو والحشيش والهيروين ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. 

وياتى ذلك إستمرارا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وخاصة فى المحور الأول ، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات. 

وفى نفس السياق واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة ، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن . 

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