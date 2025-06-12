تجهيز 10 استراحات للمنتدبين لأعمال الثانوية العامة بالوادي الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.2025 ،من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، وعددها 10 استراحات موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

كما شدّد على المتابعة اليومية لأعمال النظافة وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة وتذليل العقبات؛ لضمان حسن الاستقبال والضيافة و أمن وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه تمت مُراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الإمتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.