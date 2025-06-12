إلهام شاهين تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة:"تشرفت بلقاء السيدة الأولى بالعراق شاهيناز إبراهيم أحمد .. حرم السيد رئيس الجمهورية العراقية."

تابعت:"لقاء رائع بالقصر الرئاسي .. مع مجموعه من المثقفات و الإعلاميات من كل البلدان العربية .. تبادلنا الآراء فيما يخص تعزيز العلاقات بين الدول العربية .. و تأثير المرأة العربيه المثقفه فى المجتمع العربي .. و تأثير الفنون والإعلام في تشكيل فكر و وجدان المجتمع .. كل التحيه و الإحترام للسيده الأولى بالعراق."

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين

ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الكحلي ودوائر باللون الأبيض.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الكحلي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت مكياجا ارتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.