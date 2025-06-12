مفاجأة.. ترامب سيحضر مواجهة الأهلي و إنتر ميامي الأحد

أكد ماجد مسعود رئيس رابطة مشجعي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون حاضرا لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مسعود في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا غف إم: ميامي ستكتسي باللون الأحمر يوم الأحد في مباراة الأهلي وإنتر ميامي، والشعب الأمريكي في ميامي بيسألوا عن شغف الجمهور المصري الأهلاوي المتواجد هناك.

وأضاف: لدي علامات استفهام على التغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم للأندية، والجميع على قلب رجل واحد لدعم الأهلي، وبدأنا استعدادات لمباريات الاهلي منذ شهر ماضي من اجل دعم الاحمر

وتابع: سيكون هناك حضور جماهيري قوي لمباراة الأهلي ودرجة الحراة والرطوبة مرتفعة للغاية والموضوع سيكون صعب على لاعبي الاهلي ولكن رجال الاهلي قادرين على الفوز، وحجزت تذاكر المباراة ب650 دولار، ولكن الآن التذكرة اصبحت ب55 دولار، ولكن المشجع من الاهلي بـ 100

وواصل: سيكون هناك دخلات مخصصة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي، ورئيس أمريكا وبعض الشخصيات العامة سيحضر لقاء الاهلي وإنتر ميامي، لذلك لابد من الحصول على موافقات على أي دخلات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي.