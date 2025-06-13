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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو: نسعى لتغيير هوية الأهلي واللعب من العمق بدلاً من الأطراف

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
إسلام مقلد

أكد المدير الفني الإسباني للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، في تصريحات لصحيفة AS الإسبانية، أن الفريق الأحمر يستعد للتحول التدريجي في أسلوب لعبه، بالاعتماد أكثر على الاختراق من العمق بدلًا من النهج التقليدي القائم على الكرات الطويلة والاعتماد على الأطراف، الذي ساد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح ريبيرو أن فلسفته تعتمد على الاستحواذ وتطبيق كرة قدم منظمة تُبنى من العمق، مشيرًا إلى أن "الهدف ليس مجرد تغيير الرسم التكتيكي، بل في وضوح الفكرة: ماذا نريد أن نفعل وكيف؟"، مضيفًا: "أجهز الفريق حاليًا لتطبيق هذا النهج، بغض النظر عن التمركز اللحظي في المباراة".

وفي تقييمه للفترة السابقة، أشار ريبيرو إلى أن الأهلي خلال عهد المدرب السويسري مارسيل كولر اعتمد على اللعب المباشر والكرات الطولية، وهي طريقة وصفها بأنها سمة مميزة لفرق شمال إفريقيا، التي تركز على اللعب عبر الأجنحة والمواجهات الفردية والكرات العرضية.

وأوضح المدير الفني الإسباني أن التغيير لن يكون مفاجئًا، بل سيتم بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، قائلًا: "من الصعب أن نصل إلى النسخة المثالية في كأس العالم للأندية بسبب ضيق الوقت، لكننا سنسعى لنكون فريقًا أكثر تكاملًا على المدى القصير دون المساس بثوابتنا".

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، فجر الأحد المقبل، حين يواجه إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في مباراة مرتقبة على مستوى فني وجماهيري، كونها تجمع بطل إفريقيا بممثل كرة القدم الأمريكية المدعوم بنجوم كبار، أبرزهم ليونيل ميسي.

الأهلي خوسيه ريبيرو ريبيرو كأس العالم للأندية

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