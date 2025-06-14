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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شراكة لا معركة .. خبيرة نفسية توضح قواعد التفاهم بين الزوجين

زوجين
زوجين
عبد الخالق صلاح

شددت الدكتورة إيمان المسلمي، استشارية الصحة النفسية، على أن العلاقة الزوجية يجب أن تُبنى على مفهوم الشراكة لا الصراع، مؤكدة أن النجاح في الحياة الزوجية لا يأتي من محاولة كل طرف إثبات تفوّقه على الآخر، بل من التفاهم والاحترام المتبادل.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أساس أي علاقة ناجحة هو الاعتراف المتبادل بالمسؤولية، وليس تحميل طرف واحد عبء كل خلاف، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأزمات الزوجية تنشأ عندما يتحول الخلاف إلى منافسة، بدلًا من كونه فرصة للنمو والتقارب.

وأضافت أن قواعد التفاهم بين الزوجين تبدأ من القدرة على الاستماع الجيد، والاعتراف بالخطأ، وتقدير مشاعر الآخر، لافتة إلى أن التفكير الأحادي أي رؤية الأمور من منظور شخصي فقط هو أحد أخطر أسباب التباعد العاطفي بين الزوجين.

كما بيّنت أن الوقت المناسب للحوار، واختيار الكلمات بعناية، وتجنب نبرة الهجوم، جميعها عوامل تسهم في تهدئة الأجواء وفتح مساحات جديدة للتفاهم، داعية كل من الزوج والزوجة إلى التحلي بالنضج العاطفي وتجاوز فكرة “من على حق؟” إلى سؤال “كيف نكسب علاقتنا؟.

وختمت حديثها بالقول: "العلاقة الزوجية ليست ساحة معركة يُهزم فيها طرف وينتصر الآخر، بل هي مشروع مشترك لا ينجح إلا إذا انتصر فيه الاثنان معًا على التحديات".

الدكتورة إيمان المسلمي خط أحمر الحدث اليوم

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