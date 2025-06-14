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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |جوجل تعيد إحياء Snapseed بتحديث ضخم لأجهزة آيفون وآيباد.. تطبيق "ميتا" الجديد ينشر أسرار مستخدميه دون علمهم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

تسلا تقاضي مهندسا سابقا بتهمة سرقة أسرار روبوت "أوبتيموس"
 

رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد مهندس سابق يدعى تشونغجي جاي لي، متهمة إياه بسرقة أسرار تجارية تتعلق بتطوير أجهزة استشعار يدوية متقدمة لروبوتها البشري “أوبتيموس”، واستخدام هذه المعلومات لإطلاق شركة ناشئة منافسة.


 

جوجل تعيد إحياء Snapseed بتحديث ضخم لأجهزة آيفون وآيباد
 

أطلقت شركة جوجل، تحديثا ضخما لتطبيق تحرير الصور الشهير Snapseed على أجهزة آيفون وآيباد، في أول تحديث رئيسي منذ إضافة الوضع الليلي في عام 2021، وذلك وفقا لما رصده موقع 9to5Google.

في أكبر صفقة من نوعها.. ميتا تستحوذ على Scale AI استعدادا لـ«الذكاء الخارق»
 

أكدت شركة Scale AI المتخصصة في تصنيف وتحضير البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أنها حصلت على استثمار "كبير" من شركة ميتا Meta الأمريكية، في صفقة قيمت الشركة الناشئة بـ29 مليار دولار.

آبل تستهدف ربيع 2026 لإطلاق تحديث المساعد الصوتي “سيري”
 

وضعت شركة آبل Apple، موعدا داخليا لإطلاق التحديث المرتقب لمساعدها الصوتي سيري في ربيع عام 2026، ضمن جهودها الرامية لإعادة بناء استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي. 


ظهور هاتف OnePlus Nord 5 على منصة Geekbench تمهيدا لإطلاقه
 

تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord 5 خلال شهر يوليو المقبل، وسط تكتم رسمي بشأن تفاصيل الهاتف أو موعد طرحه. 


من السماعات للساعات.. سامسونج تستعد لموجة جديدة من الأجهزة الذكية


أطلقت شركة سامسونج، سماعات Galaxy Buds FE في عام 2023 كأرخص خيار ضمن فئة السماعات اللاسلكية TWS، ويبدو أن هذه السماعات ستحصل قريبا على خليفة جديد يحمل اسم Galaxy Buds Core، والذي بات قيد التطوير رسميا.


 

كيف يعمل Apple Intelligence بدون إنترنت؟.. ذكاء اصطناعي بلمسة من آبل

أصبح الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، جزءا أساسيا من تجربة استخدام آيفون الحديثة، بعد ظهوره الرسمي في أكتوبر 2024. 
 

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