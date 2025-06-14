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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منح ديفيد بيكهام وجاري أولدمان لقب فارس في قائمة تكريم الملك تشارلز

بيكهام
بيكهام
مجدي سلامة

حصل ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم والممثل جاري أولدمان على لقب فارس في قائمة التكريم السنوية التي أصدرها الملك تشارلز ملك بريطانيا اليوم السبت بينما مُنح النحات أنتوني جورملي وسام رفاق الشرف.

انضم بيكهام (50 عاما) إلى مانشستر يونايتد كلاعب ناشيء في عام 1993 وشارك مع الفريق في قرابة 400 مباراة وفاز بعدد من الألقاب والكؤوس.

وانضم بعد ذلك إلى ريال مدريد ولوس انجليس جالاكسي وإنتر ميلان وشارك مع منتخب بلاده في 115 مباراة وارتدى شارة القيادة في 58 مواجهة.

ورسخ زواجه من فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء والعضوة السابقة في فريق (سبايس جيرلز)، في عام 1999 شهرته التي تجاوزت حدود إنجازاته الرياضية.

بدأ أولدمان (67 عاما) حياته المهنية على خشبة المسرح إذ كان عضوا في فرقة شكسبير الملكية قبل أن يتألق في السينما. وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دور وينستون تشرشل في فيلم الدراما "داركست أور" أو الساعة الأحلك في عام 2017.

كما لعب أدوارا في "دارك نايت تريلوجي" أو ثلاثية فارس الظلام وسلسلة أفلام "هاري بوتر" وقدم دور البطولة مؤخرا في دراما الجاسوسية "سلو هورسيز" أو الخيول البطيئة.

ومن بين الأسماء الشهيرة الأخرى التي حصلت على التكريم نجمة المسرح الموسيقي ألين بيج والروائية بات باركر وصانعة الخزف إيما بريدجووتر.

كما حصل روجر دالتري، المغني الرئيسي في فرقة الروك "ذا هو" وأحد رعاة صندوق سرطان المراهقين، على لقب فارس لخدماته في مجال الأعمال الخيرية.

وقالت الحكومة إن أكثر من 1200 شخص حصلوا على التكريم تقديرا لإنجازاتهم مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين وهبوا وقتهم للخدمة العامة.

سيتم الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز مع العرض العسكري السنوي "تروبينج ذا كولور" في لندن اليوم السبت. أما عيد ميلاده الفعلي فيوافق يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني.

بيكهام ديفيد بيكهام منتخب إنجلترا

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