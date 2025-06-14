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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: يارب النصر يكون أهلاوي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

علق شوبير علي مباراة الأهلي وانترميامي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"يارب النصر يكون أهلاوي ".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق انتر ميامي من الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم للأندية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة .الثالثة فجر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هارد روك بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد فريق انتر ميامي ثاني فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي به الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، سبق للأهلي اللعب مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم يوم 4 فبراير 2023، وفي هذه المباراة فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه محمد مجدي أفشة.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربعة سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

بدأت البطولة عام 2000 بمشاركة ثمانية فرق من القارات الست، منها ناديان من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وفريق واحد من كل قارة من القارات الأربع الأخرى، قسمت الفرق الثمانية لمجموعتين، ولعب أول المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية على كأس البطولة، ثم توقفت البطولة أربعة اعوام بعد اعتراض أندية أوروبا على طول وقت البطولة مع ضعف عوائدها، وبداية من عام 2005 عادت البطولة بنظام جديد، فتلعب فرق قارات إفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا معاً ليصعد منها فريقان لنصف النهائي، يلتقيان مع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية،

والفائزان يلعبان على كأس البطولة.
أقيمت عشرين نسخة من البطولة بنظامها القديم، شارك الأهلي خلالها تسع مرات، وخلال مشاركاته التسع وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في أربعة منها أعوام 2006، 2021، 2022، 2023 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربعة مرات.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

الاهلي الزمالك انترميامي

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