تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و702 شاحنة و255 سيارة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و442 شاحنة و240 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و260 شاحنة و15 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين القاهرة وعمان، بينما غادرت السفينتان PELAGOS EXPRESS والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 930 طن بضائع و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي أور، أيلة، نيو عقبة، وسينا وكوين نفرتيتي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 7015 راكبا بموانيها.