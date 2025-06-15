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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة علي تعديلات قانون الرياضة

الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب
الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب
ماجدة بدوى

اقترح الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة   طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع السادة المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.


أكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي ، مؤكدا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية ، لافتا إلي أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة علي إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالايجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة .


فيما  أكد اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ، أن ملف الشباب والرياضة ، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب ، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.


من جانبه طالب النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها علي ممارسة مهام عملها ، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها ، من خلال تفعيل الايحار الأسمي بدلا م الفعلي .

شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء ايهاب بشير - الوكيل الدائم  واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، و احمد عفيفى وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة. ،والدكتورة ياسمين عراقى و احمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة

الدكتور أشرف صبحي مشروع قانون الرياضة مجلس الوزراء الهيئات الرياضية

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