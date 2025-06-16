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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق في شقة سكنية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج، نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بالطابق الرابع من عقار سكني مكون من خمسة طوابق، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في غرفة المكتبة بشقة بالطابق الرابع، بالعقار المملوك للمدعوة "ألحان ر. ر. ب"، 48 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات العنوان، والمبنى مكون من خمسة طوابق مشيد من الطوب الأحمر والخرسانة.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي الشقة أو العقار.

أسفر الحريق عن تلفيات مادية فقط تمثلت في احتراق جزء من مكتبة الشقة، دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالكة الشقة، قررت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من مفتاح الإنارة بغرفة المكتبة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فيه، كما نفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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