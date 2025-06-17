التحريات في إنهاء حياة صغير على يد مراهق بالمعصرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل صغير على يد مراهق في المعصرة.

مقتل صغير على يد مراهق في المعصرة

وتبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، نشوب مشاجرة بين مراهق بالغ من العمر 15 عاما ووالدة المجني عليه لطلبها منه تنظيف غرفة داخل شقتها بعد مكوثه برفقة ابن شقيقتها داخل الشقة.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى تطور الأمور إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم باستقطاب قطعة حديدية وإلقائها على السيدة إلا أنها أصابت نجلها الصغير وتوفى في الحال.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مراهق يبلغ من العمر 15 عاما لقيامه بإنهاء حياة طفل بالغ من العمر عامين أثناء مشاجرة مع والدته في المعصرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ يفيد بوجود طفل متوفى داخل منزل جراء مشاجرة بين شاب ووالدة المجني عليه.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم ووالدة المجني عليه قام على أثرها المتهم بإلقاء قطعة حديدية عليها أصابت نجلها الصغير.