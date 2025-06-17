بعد عروض الرحيل.. موقف بنتايج مع الزمالك في الموسم الجديد

ضمن المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تواجده مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل قناعة الأجهزة الفنية المتوالية على الفريق بمستوى اللاعب، وكذلك مجلس الإدارة ولجنة التخطيط أيضا بالنادي.

وكانت الفترة الماضية شهدت أنباء عن تلقى بنتايج عروضا للرحيل عن الزمالك.

كشف مصدر مقرب من المغربي محمود بنتايج أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الأبيض في ظل ارتباطه بعقد، ويسعى لتحقيق بطولات مع الزمالك الفترة المقبلة.

ويُعد بنتايج هو اللاعب الأجنبي الوحيد في الزمالك الذى عرف مصيره مع الفريق في ظل تمسك الإدارة به، وتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، والتوقيع للزمالك 3 مواسم ف ظل سياسة النادى الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق.

الزمالك يقرر صرف مكافأة الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"صدى البلد"، أنه سيتم منح أيمن الرمادى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قيمة عقده الذى أبرمه لمدة شهر واحد، والتى تبلغ مليون جنيه.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي يستعد لـ صرف مبلغ مليون جنيه لـ أيمن الرمادي، كمكافأة تتويجه بلقب كأس مصر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا المبلغ بحسب بنود التعاقد المبرم مع النادى والذى ينص على منحه مليون جنيه مكافأة حال التتويج بكأس مصر، إلى جانب راتب شهري بنفس القيمة، أى أن الرمادى سيحصل على مبلغ 2 مليون جنيه خلال فترة تواجده، وتم صرف راتبه المقدر بمليون جنيه.

ومن المقرر أن يغادر أيمن الرمادى قيادة الفريق الكروي خلال الموسم القادم، وفق المشاهد التى نراها.



