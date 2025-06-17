القافلة الدعوية بمدينة شلاتين تستعد لتوزيع مواد غذائية على الأسر المستحقة

تواصل القافلة الدعوية أنشطتها بمدينة شلاتين لليوم الثاني على التوالي، حيث قامت اليوم بزيارة إلى مقر الإدارة الاجتماعية بالمدينة، وكان في استقبال أعضاء القافلة عادل عبد الحكيم أحمد، وكيل الإدارة، الذي رحّب بأعضاء القافلة مثمنًا جهودهم في خدمة المجتمع.

وشهدت الزيارة جانبًا من الإعداد والتنظيم العالي لتجهيز وتعبئة عدد من المواد الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية داخل المدينة، في إطار البُعد الاجتماعي الذي تحرص عليه القافلة إلى جانب برامجها الدعوية والثقافية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون البنّاء بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لخدمة المجتمع ونشر القيم الإيمانية والإنسانية في ربوع الوطن.