أخبار السيارات| كيف تتجنب النفقات الكبيرة على السيارات المستعملة.. سعر ومواصفات C4X المجمعة محلياً

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

سيتروين C4X موديل 2026 هي سيارة سيدان تجمع بين تصميم سيارات السيدان والـ SUV، مع التركيز على الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز بتصميم عصري، وتجمع سيتروين C4X بين خطوط السيدان وارتفاع السيارات الـ SUV، وبها تصميم داخلي يوفر مساحة رحبة للركاب .

أصبحت أسعار السيارات الجديدة في الوقت الحالي بعيدة عن متناول الكثيرين، فيتجه العديد من المشترين نحو السوق المستعملة بحثًا عن صفقة جيدة.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

كشفت شركة جايكو عن طرازها الجديد جايكو J5 موديل 2025، وتنتمي J5 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .