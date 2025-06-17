وزارة الشباب للنواب: نضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتنا

قال الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن الوزارة تضع محافظات الصعيد علي رأس أولوياتها ، وتحرص علي تنفيذ العديد من المشروعات الشبابية بها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن التقاعس في عدم البدء في استاد نجع حمادي الرياضي بمحافظة قنا.

وأكد مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، يوجه دائما بالاهتمام بمحافظات الصعيد ، وقامت الوزارة مؤخرا بحضور وزير الشباب ، افتتاح مراكز شباب بحلايب وشلاتين، كما تفقد الوزير خلال زيارته إلي محافظة سوان بعض المنشآت الشبابية التي تكلفت ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد عساف ، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة وزير الشباب الي محافظة قنا لافتتاح عدد من مراكز الشباب بها ، مؤكدا أن الوزارة أقامت اكبر عدد من الملاعب القانونية في محافظة قنا فضلا عن إنشاء حمام سباحة بتكلفة ٨٠ مليون جنيه.



وفيما يخص طلب إحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع أنه كان قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 بتخصيص الموقع محل الأعمال بمساحة 16276 م2 بجوار العمارات السكنية بشارع عبد السلام عارف بمدينة نجع حمادي بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة الاستاد الرياضي بمدينة نجع حمادي عليها.

وأضاف أن المديرية خاطبت ديوان عام محافظة قنا بكتابها رقم 134 المؤرخ في 5/12/2023 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة 16276 م2 لإقامة ستاد رياضي بنجع حمادي ليكون التخصيص لإقامة (ملعب قانوني – منشآت رياضية – حمام سباحة تدريبي – صالة مغطاة) بمركز شباب مدينة نجع حمادي على ذات المساحة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لم تتم موافاة المديرية بما تم بشأن الانتهاء من التعديل لقرار التخصيص أو الانتهاء إلى الإبقاء على قرار التخصيص المنوه عنه والصادر بإقامة ستاد رياضي بنجع حمادي.

من جانبها أشادت النائبة رحاب الغول بالجهود المبذولة من قبل الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز ، والدكتور محمد عساف مدير الإدارة المركزية المنشآت الشبابية ، مشيدة بجهود الدكتور علاء جاب مدير الاتصال السياسي بالوزارة علي تواصله المستمر مع النواب وحل مشاكلهم .





وبناء على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة سرعة نهو الأعمال الإنشائية لملاعب مركز شباب مدينة نجع حمادي (ملعب قانوني – سور للملاعب – صالة مغطاة – حمام سباحة).

كما أوصت اللجنة وزارة الشباب افادة النائبة مقدمة طلب الإحاطة ببيان المشروعات المنفذة من قبل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا سواء المنتهية أو الجارية.

وشارك في الاجتماع اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية، اللواء دكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس