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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة ضرب ديمونة ولا صحة لأي تصريحات منسوبة لعدلي منصور

توك شو
توك شو
عادل نصار

تناولت برنامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.

قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن  الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.

وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن  الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

مصدر: لا صحة لأي تصريحات منسوبة لعدلي منصور عن الأوضاع بالشرق الأوسط

أكد مصدر مقرب من الرئيس السابق عدلي منصور، انه لا صحة لأية تصريحات منسوبة للرئيس السابق بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

نفى مكتب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، امتلاكه حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.

اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مبادئ الحرب لا تتغير مهما تبدلت الوسائل، مشيرًا إلى ظهور أنواع جديدة من الحروب مثل الحرب الهجينة والسيبرانية، إلا أن العقل البشري يظل العامل الحاسم فيها.

هيبقى شبه يوم القيامة.. إبراهيم عيسى يوضح شكل نهاية العدوان الإسرائيلي على إيران

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة عليه، لا يعلمه إلا الله، مشيرا إلى أن شكل النهاية قد يكون أقرب لما وصفه بـ"يوم القيامة" أو ليوم يشهد تغيرا جذريا في ملامح الوطن العربي والمنطقة والشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الصواريخ الإيرانية تنطلق باتجاه إسرائيل وتصيب مواقع استراتيجية وعسكرية، وتؤدي إلى مقتل مواطنين، فضلاً عن استهدافها لمصافي نفط ومواقع حيوية، مشددا على أن إيران لا تزال متمسكة بقوتها، وصواريخها تعبر السماء وصولًا إلى تل أبيب، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها "الطرف المهزوم".

هل قصفت إيران مفاعل ديمونة الإسرائيلي؟.. الهدف الحساس

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن جهاز الموساد يضم عناصر من مختلف شعوب العالم، مما يجعله بارعًا في اختراق الدول، مشيرًا إلى أن البعض قد يُفاجأ بأن جاره يعمل مع الموساد، لأن الجهاز يوظف جواسيسه من خلال التعايش داخل المجتمعات.

التوك شو محمود فوزي المالية اللواء نصر سالم

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