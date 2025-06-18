كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف نادي الزمالك مع اللاعب أحمد الجفالي خلال الموسم المقبل.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الزمالك يدرس إعارة التونسي أحمد الجفالي لأحد الأندية المصرية للحصول على فرصة المشاركة”.

من جانب آخر، أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام للزمالك، أن الفريق استحق الفوز ببطولة كأس مصر للموسم 2024-2025 بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لقناة الزمالك أن الفوز بالكأس جاء ليعوض إخفاق الفريق في بطولة الدوري، مشيدًا بحضور الجماهير ودورها الحاسم في دعم اللاعبين خلال النهائي. كما أثنى على الأداء الجماعي وروح الفريق بقيادة الجهاز الفني وأيمن الرمادي.

وأكد عبد العزيز، أن الفوز بالكأس جاء لتعويض بطولة الدوري، مرددا:" بالنسبة لي بيراميدز هو بطل الدوري".