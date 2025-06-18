لمسافة 300 كيلومتر.. علماء صينيون ينجحون في بناء شبكة اتصالات كمومية آمنة

نجح علماء صينيون، في بناء شبكة اتصالات كمومية مباشرة وآمنة تغطي ما يقرب من 300 كيلومتر، ما يمثل تقدماً كبيراً في مجال الاتصالات الكمومية بين المدن.

دعم سرعات الاتصال

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، فإن البحث أظهر نقلًا مستقرًا للمعلومات الكمومية بدقة تزيد عن 85%، يعمل النظام بشكل موثوق حتى في البيئات الصاخبة، ويوفر معدلًا لزوج الفوتونات يتراوح بين 300 و400 هرتز، وهو ما يكفي لدعم سرعات اتصال تبلغ عدة بتات في الثانية.

توسيع مسافة الإرسال

يعالج هذا التقدم قيدين أساسيين في الاتصالات الكمومية، وهما توسيع مسافة الإرسال وزيادة قابلية التوسع في اتصالات المستخدمين. يتميز النظام الجديد باتصاله الكامل، وكفاءته العالية، وتصميمه الذي يجعله مناسبًا للتطبيقات العملية خارج نطاق المختبر.

وأكد التقرير الذي نشرته شبكة «TV BRICS»، أن هذا الإنجاز يأتي بعد علامة فارقة سابقة تحققت في وقت سابق من هذا العام عندما حقق باحثون في بكين اتصالًا كموميًا مباشرًا عبر 104.8 كيلومتر باستخدام الألياف الضوئية القياسية.

وفي سياق متصل، قاد علماء صينيون أول عملية إرسال لتوزيع المفاتيح الكمومية في الوقت الفعلي عبر مسافة 12,900 كيلومتر بين الصين وجنوب إفريقيا باستخدام قمر صناعي، ما يمثل خطوة حاسمة نحو بناء إنترنت كمومي عالمي.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.



