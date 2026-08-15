هاني حتحوت: حياة بيليتشيك الخاصة لا يجب أن تطغى على تاريخه وإنجازاته

سلط الإعلامي هاني حتحوت ، الضوء على الجدل المحيط بالمدرب الأمريكي بيل بيليتشيك وعلاقته بجوردان هادسون، مؤكدًا أن المدرب الذي توج بـ6 ألقاب Super Bowl احتاج لعقود من العمل ليصنع صورته كواحد من أكثر المدربين صرامة وسيطرة في تاريخ الرياضة الأمريكية.

المدرب الأمريكي بيل بيليتشيك

وأشار حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن ظهور بيليتشيك مع هادسون في برنامج CBS Sunday Morning والتعليق الذي صدر منها عندما سُئلا عن بداية علاقتهما، أعاد توجيه اهتمام الإعلام من إنجازات المدرب ومسيرته إلى حياته الشخصية، وهو ما رأى أنه أثر على الصورة التي بناها بيليتشيك على مدار سنوات طويلة.

واختتم حتحوت رسالته بالتأكيد على أن بيليتشيك يستحق أن يعود إلى دائرة الضوء من بوابة كرة القدم والتدريب والإنجازات، وأن تظل حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، قائلًا: «بعض الأشياء، عندما تصبح عامة، لا يمكنك أن تتحكم بعد ذلك في الطريقة التي سيستخدمها بها الناس لصناعة صورة جديدة عنك». وأضاف: «كل التوفيق والحب لبيليتشيك».