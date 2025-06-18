"بالرجاء نحيا".. اليوم الثاني من المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

بالرجاء نحيا

تُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "بالرجاء نحيا"، في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك ببيت الشهيد، بفايد.

شارك في اليوم الثاني من المؤتمر الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب ميخائيل رشدي، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

شارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخت مريم عطا.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب جورج جميل عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف ندخل إلى عمق الرجاء ونصل به لمن حولنا؟".

تضمن اليوم رتبة التوبة، وممارسة سر المصالحة، بمشاركة الآباء الكهنة، بالإضافة إلى مجموعات العمل، والفقرات الترفيهية.

واختارت أسرة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة شعار المؤتمر التاسع للخدمة ليحمل اسم "بالرجاء نحيا"، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء، الذي تعيشه الكنيسة الكاثوليكية بمصر والعالم هذا العام تحت عنوان"الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".