وحدة التدخل السريع ترفع 1050طن قمامة ومخلفات مبانى وردش من مدينة القنايات

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات البناء والردش من إمتداد طريق مصرف أكوة موجهاً باستمرار وتكثيف حملات النظافة بمراكز المدن ، وإزالة المخلفات والقمامة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبه تابع محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة مع المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام شن حملة لرفع (1050) طن قمامة و مخلفات بناء وردش بواقع (42) نقله من إمتداد طريق مصرف أكوة بمدينة القنايات ونقلها للمدفن الصحى وذلك بإستخدام عدد (9) معدات (7 سيارات نقل قلاب –2 لودر).