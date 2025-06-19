هالة صدقي تهاجم بعض الشخصيات: "تنكروا لأصولهم ويتنصلون من هوية بلدهم"

أثارت الفنانة هالة صدقي جدلًا واسعًا بعد منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، انتقدت فيه بعض الشخصيات التي قالت إنهم "يتنكرون لأصولهم ويتفاخرون بمظاهر مزيفة"، رغم أن مصر كانت الملاذ الذي جمعهم بعد سنوات من المعاناة في الخارج.

وقالت صدقي في منشورها: "بالصدفة وجدت صورة قديمة لوالدتي ووالدي وشقيقي أثناء حضورهم مؤتمراً في ألمانيا، تزامنت مع فترة كان البعض فيها يعاني من الفقر المدقع، ثم تحسنت أوضاعهم لاحقاً، وبدأوا في التنصل من أصولهم ومحاولة الادعاء بأنهم ينتمون إلى مجتمعات أخرى".

وأضافت: "المؤسف أن البعض يستغل المال لبناء صورة مزيفة، ويعتمد على دعم مدفوع من قبل آخرين للترويج لتاريخ غير موجود في الواقع. هؤلاء يهاجمون مصر رغم أنها كانت الحضن الذي جمعهم بعد الرفض والطرد في بلاد عدة".

واختتمت صدقي رسالتها برسالة واضحة: "احترموا البلد التي احتضنتكم، واحترموا لغتها وأهلها وتاريخها، بدلًا من الإنكار والتفاخر الزائف".