قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه
استمرار التحقيقات مع المذيع الفرفوش بعد ضبطه في المنوفية .. تفاصيل
شوط أول شهد سيطرة حمراء.. تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس
قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في دمياط
نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم
وداعا عمليات القلب المفتوح .. قصة أول زراعة بدون شق الصدر والعظام
معرض باريس.. مصر للطيران تدرس عروضا مع شركات تأجير الطائرات وأخرى لأجهزة المحاكاة
قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل
الجماهير مبسوطة منه أوي | ماذا فعل إمام عاشور بمباراة الأهلي وبالميراس
نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
الاستخبارات الإسرائيلية: قتلنا 30 قائدا إيرانيا ورئيس الأركان
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية في عين شمس.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة
حسن رضوان

يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.

ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.

كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.

وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.

وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.

 كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.

ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.

ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.

ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.

قانون المحال العامة النشاط التجاري رحيل صاحب المحل العام استمرارية الأنشطة الاقتصادية الترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

وزير الثقافة

هنو وعطية يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة بنها

الببلاوي

الببلاوي تستغيث بعد تعرض شاليهها للتخريب: "النقاش والكهربائي هربوا"

بالصور

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

بعد الثلاثين.. 4 مكسرات وفواكه مجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

فيديو

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد