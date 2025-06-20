أخبار التكنولوجيا| ميتا تحذر مستخدمي تطبيق Meta AI من نشر المعلومات الحساسة.. تحذير لمستخدمي Gmail زر "إلغاء الاشتراك" قد يعرض هاتفك للاختراق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمنافسة واتساب وiMessage.. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق الرسائل على أندرويد



بدأت شركة جوجل Google، في طرح تحديث جديد لتطبيقها الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد.



ميتا تحذر مستخدمي تطبيق Meta AI من نشر المعلومات الحساسة



وصف تطبيق Meta AI مؤخرا بأنه “كارثة خصوصية”، بعد أن اكتشف المستخدمون أن أسئلتهم الشخصية والحساسة تنشر علنا دون علمهم أو موافقتهم.

سامسونج تنافس آبل فيجين برو.. إطلاق مرتقب لنظارة الواقع الممتد "Project Moohan"



بعد أن كشفت سامسونج، في وقت سابق من هذا العام عن مشروعها الطموح "Project Moohan" خلال حدث Galaxy Unpacked الثاني في 2024، كانت التوقعات تشير إلى إطلاق نظارة الواقع الممتد في نهاية العام، لكن يبدو أن موعد الطرح سيكون أقرب مما تشير التوقعات.

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الجديد Reno 13A، وذلك بالتزامن مع إطلاق Reno 14 5G، ليكون خيارا اقتصاديا ضمن سلسلة هواتف “Reno A”، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة لهاتف Reno 11A في اليابان في يونيو 2024.

أدخلت شركة جوجل، مؤخرا ميزة جديدة في خدمة Gmail تهدف إلى تقليل الرسائل المزعجة Spam، عبر زر "إلغاء الاشتراك" الذي يسمح للمستخدمين بإبلاغ المرسل بعدم رغبتهم في تلقي المزيد من الرسائل، لكن يبدو أن هذه الميزة المفيدة أصبحت بابا جديدا يستغله القراصنة في هجماتهم الإلكترونية.



أعلنت منظمة ترامب، يوم الإثنين عن إطلاق خدمة اتصالات جديدة باسم موبايل ترامب "Trump Mobile"، إلى جانب هاتف ذكي فاخر يعرف باسم T1 بسعر 499 دولارا، ولكن، وفقا لخبراء التقنية، فإن هذه الخطوة التي تبدو مستوحاة من خدمات الشبكات الافتراضية MVNO محاطة بالكثير من الغموض والتساؤلات حول مصداقيتها ومواصفاتها الفعلية.

كشفت شركة أوبو عن هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro في الصين خلال الشهر الماضي، وأكدت مؤخرا أن السلسلة ستطلق في السوق الماليزي في الأول من يوليو، مع توقع إطلاق أوسع للأسواق العالمية في نفس الفترة تقريبا.



خطوات سهلة لتفعيل ميزة توليد الصور مع ChatGPT داخل واتساب

أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لخدمة ChatGPT على تطبيق واتساب، حيث أضافت ميزة توليد الصور التي تعتمد على نفس نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في إصدار الويب.

تستعد شركة آبل لإجراء تغيير جذري في تصميم شاشة هواتف آيفون بحلول عام 2026، وفقا لتسريب جديد من المسرب الشهير "Digital Chat Station" شاركه عبر منصة ويبو الصينية.