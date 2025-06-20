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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ميتا تحذر مستخدمي تطبيق Meta AI من نشر المعلومات الحساسة.. تحذير لمستخدمي Gmail زر "إلغاء الاشتراك" قد يعرض هاتفك للاختراق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمنافسة واتساب وiMessage.. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق الرسائل على أندرويد
 

بدأت شركة جوجل Google، في طرح تحديث جديد لتطبيقها الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد.


ميتا تحذر مستخدمي تطبيق Meta AI من نشر المعلومات الحساسة
 

وصف تطبيق Meta AI مؤخرا بأنه “كارثة خصوصية”، بعد أن اكتشف المستخدمون أن أسئلتهم الشخصية والحساسة تنشر علنا دون علمهم أو موافقتهم.

سامسونج تنافس آبل فيجين برو.. إطلاق مرتقب لنظارة الواقع الممتد "Project Moohan"
 

بعد أن كشفت سامسونج، في وقت سابق من هذا العام عن مشروعها الطموح "Project Moohan" خلال حدث Galaxy Unpacked الثاني في 2024، كانت التوقعات تشير إلى إطلاق نظارة الواقع الممتد في نهاية العام، لكن يبدو أن موعد الطرح سيكون أقرب مما تشير التوقعات.

أوبو تطلق Reno 13A.. هاتف اقتصادي بمواصفات تنافس الفئة المتوسطة

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الجديد Reno 13A، وذلك بالتزامن مع إطلاق Reno 14 5G، ليكون خيارا اقتصاديا ضمن سلسلة هواتف “Reno A”، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة لهاتف Reno 11A في اليابان في يونيو 2024.


تحذير لمستخدمي Gmail.. زر "إلغاء الاشتراك" قد يعرض هاتفك للاختراق

أدخلت شركة جوجل، مؤخرا ميزة جديدة في خدمة Gmail تهدف إلى تقليل الرسائل المزعجة Spam، عبر زر "إلغاء الاشتراك" الذي يسمح للمستخدمين بإبلاغ المرسل بعدم رغبتهم في تلقي المزيد من الرسائل، لكن يبدو أن هذه الميزة المفيدة أصبحت بابا جديدا يستغله القراصنة في هجماتهم الإلكترونية.
 

هل هاتف ترامب الذهبي حقيقي؟.. معلومات مهمة عن Trump Mobile وT1

 

أعلنت منظمة ترامب، يوم الإثنين عن إطلاق خدمة اتصالات جديدة باسم موبايل ترامب "Trump Mobile"، إلى جانب هاتف ذكي فاخر يعرف باسم T1 بسعر 499 دولارا، ولكن، وفقا لخبراء التقنية، فإن هذه الخطوة التي تبدو مستوحاة من خدمات الشبكات الافتراضية MVNO محاطة بالكثير من الغموض والتساؤلات حول مصداقيتها ومواصفاتها الفعلية.

أوبو تطلق Reno 14 5G عالميا.. بطارية عملاقة وشحن فائق مع كاميرات احترافية

كشفت شركة أوبو عن هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro في الصين خلال الشهر الماضي، وأكدت مؤخرا أن السلسلة ستطلق في السوق الماليزي في الأول من يوليو، مع توقع إطلاق أوسع للأسواق العالمية في نفس الفترة تقريبا.


خطوات سهلة لتفعيل ميزة توليد الصور مع ChatGPT داخل واتساب

أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لخدمة ChatGPT على تطبيق واتساب، حيث أضافت ميزة توليد الصور التي تعتمد على نفس نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في إصدار الويب.

شاشة بلا أي فتحات.. آبل تجرى تغيير جذري في تصميم iPhone 18 Pro

 

تستعد شركة آبل لإجراء تغيير جذري في تصميم شاشة هواتف آيفون بحلول عام 2026، وفقا لتسريب جديد من المسرب الشهير "Digital Chat Station" شاركه عبر منصة ويبو الصينية. 

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