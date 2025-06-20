ماريا كاري تثير الجدل مجددا: لا أؤمن بالوقت.. ولا احتفل بعيد ميلادي

جدّدت النجمة العالمية ماريا كاري تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن رفضها الاعتراف بمفهوم الوقت والزمن، مؤكدة أنها لا تؤمن بأعياد الميلاد، بل تحتفل بما تُسميه “الذكرى السنوية للحياة”.





وخلال ظهورها في مقابلة إذاعية حديثة يوم الإثنين 16 يونيو على إذاعة Capital FM البريطانية، أجابت المغنية البالغة من العمر 56 عامًا بسخرية رقيقة على سؤال حول ما إذا كانت حقًا لا تؤمن بمرور الوقت، قائلة: “نعم، هذا صحيح… أنا فقط لا أؤمن به.”





وعندما سألها المذيعون ما إذا كانت لا تؤمن بالساعات أو المناطق الزمنية، أوضحت ببساطة: “لا… فقط الزمن نفسه. ليس جزءًا من واقعي.” وأضافت بابتسامة: “دعوا الأمر يمر. لا حاجة للساعات.”





لكن اللافت في الحوار كان عند سؤالها عن عيد ميلادها، فأجابت ماريا دون تردد: “لا أملك عيد ميلاد… لدي ذكرى سنوية فقط.” وتابعت بأسلوبها المعروف: “أنا لا أعدّ السنوات، بل أحتفل بالحياة فقط يا عزيزي.”





هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ماريا عن موقفها هذا، إذ سبق وصرّحت لمجلة Out عام 2014: “أنا أبلغ من العمر 12 عامًا إلى الأبد.” وفي مقابلة لاحقة مع Complex قالت ممازحة: “أنا لم أولد، أنا فقط سقطت هنا، وكأنني خرجت من أرض الأحلام.”





وفي عام 2019، شددت لمجلة Variety على أن جمهورها الحقيقي يعرف أنها “خالدة في الثانية عشرة.”





يُذكر أن ماريا كاري تستعد لإطلاق ألبومها السادس عشر خلال عام 2025، وهو ما أثار حماسة محبيها، رغم تأكيدها أن “الزمن لا يعني لها شيئًا”، على حد تعبيرها.





ماريا، وكعادتها، تواصل كسر القواعد بطريقتها الخاصة، مثبتة أن النجومية لا تقاس بالسنوات، بل بالإبداع والتأثير المستمر.



