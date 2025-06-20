تفاصيل فشل الاحتلال في التصدي لهجوم صاروخي إيراني على بئر السبع

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القناة من القدس المحتلة، عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير الذي أُطلق من الأراضي الإيرانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن الصاروخ سقط في مدينة بئر السبع متسببًا بأضرار ميدانية وإصابات خفيفة.

وأكدت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن «الصاروخ الذي أُطلق من إيران سقط في منطقة بئر السبع، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط الموقع»، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ هرعت فورًا إلى المنطقة المتضررة.

وأضافت أن السلطات تعاملت مع 5 إصابات وُصفت بالطفيفة، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ.

الجيش الإسرائيلي يعترف: لم نتمكن من الاعتراض

وأوضحت «أبو شمسية» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بسقوط الصاروخ دون اعتراضه، فيما أضافت إذاعة الجيش لاحقًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد ما إذا كانت الإصابة المباشرة ناجمة عن سقوط الصاروخ نفسه أو شظايا صاروخية كبيرة.

اعتراض 4 مسيّرات قادمة من الشرق

ونقلت «المراسلة» عن بيان سابق لجيش الاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض 4 طائرات مسيرة تم إطلاقها من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية من جهة الشرق.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في بعض المناطق قرب الحدود الأردنية، بينما لم تُفعل في مناطق أخرى، ما أثار حالة من القلق لدى السكان.