مايلي سايرس بحواجب شقراء وتواصل تحدي قواعد الموضة

تألقت النجمة العالمية مايلي سايرس في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع بإطلالة جريئة وغير تقليدية، ترافقت مع ترويجها لألبومها الجديد “Something Beautiful”، حيث ظهرت بحواجب مبيّضة بالكامل تكاد تختفي، في تحول لافت في ملامحها الجمالية.





وخلال مشاركتها في سلسلة عروض Spotify’s Billions Club Live، خطفت مايلي الأنظار بـ”الثلاثي الجريء”: شعر ضخم مموج، إطلالات مبهرة مرصعة، وحواجب بلون بلاتيني باهت يكاد لا يُرى. ورغم أنها كانت قد ظهرت مؤخرًا في نيويورك بحواجبها الطبيعية، يبدو أن النجمة البالغة من العمر 32 عامًا اتخذت القرار الجريء قبل أيام فقط من ظهورها الباريسي.





ولم تكن هذه المرة الأولى التي تجرب فيها سايرس الحواجب الشقراء؛ إذ سبق أن أبهرت الجمهور بإطلالة مشابهة في حفل الأوسكار 2025، عندما نسّقت حواجبها بلون ذهبي فاتح مع خصل شعرها اللامعة.





أما من حيث الأزياء، فلا تزال مايلي تثبت أنها أيقونة تغير قواعد اللعبة؛ فقد ظهرت خلال جولتها بأزياء متقنة التصميم، منها فستان قصير بطبعات الحيوانات والريش من مجموعة فالنتينو لخريف 2025، كما أطلت بفستان رمادي شفاف أبرز وشمها الجانبي. وفي إحدى الإطلالات، ارتدت فستانًا مرصعًا يجسد برج إيفل كتحية لباريس بطريقتها الخاصة.





المصمم برادلي كينيث، الذي يعمل مع مايلي منذ أكثر من عقد، أكد أن توجهها الجديد في الموضة مستوحى بالكامل من رؤيتها الفنية لهذا الألبوم، موضحًا: “هذه المرحلة تعكس عمقًا وغنى موسيقيًا، والملابس تترجم تلك الروح بصريًا.”



ويبدو أن “Something Beautiful” لا يقتصر على كونه ألبومًا موسيقيًا، بل هو أيضًا مشروع بصري متكامل تمزج فيه سايرس بين الفن والموضة والتعبير الذاتي بلا حدود.



